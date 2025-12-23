Дорожники отремонтировали освещение на 10 региональных дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора восстановили линии освещения на 10 региональных дорогах Московской области на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора восстановили работоспособность светильников и линий освещения на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья.

Освещение отремонтировали на пяти дорогах в городах: Тураевская улица в Лыткарине, улица Гребенская Гора в Щелкове, улица Хлебникова в Егорьевске, Студенческий проезд в Ивантеевке, Пригородная улица в Балашихе.

Еще на пяти дорогах в малых населенных пунктах восстановили освещение: Южная улица в поселке Малаховка городского округа Люберцы, Центральная улица в деревне Цибино городского округа Воскресенск, 4-й километр Домодедовского шоссе городского округа Домодедово, Сиреневая улица в деревне Алеево городского округа Ступино, а также в деревне Ягунино Одинцовского городского округа.

В министерстве отметили, что дорожники еженедельно обследуют региональную сеть, чтобы поддерживать элементы инфраструктуры, влияющие на безопасность дорожного движения, в нормативном состоянии. В их числе — освещение, светофоры, дорожные знаки и искусственные неровности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.