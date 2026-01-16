Дорожники отремонтировали освещение на 10 региональных дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора восстановили линии и светильники на 10 региональных дорогах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы по восстановлению освещения провели на пяти шоссе: Данковском шоссе в деревне Борисово городского округа Серпухов, Старошереметьевском шоссе в Химках, Тимоновском шоссе в Солнечногорске, на 66-м километре Каширского шоссе в Домодедове и Староситненском шоссе в Ступине.

Дополнительно ремонт выполнили на дорогах в деревне Акатово муниципального округа Егорьевск, деревне Жуковка Дмитровского округа, на проспекте 50 лет Октября в Подольске, улице Новоселки в Ивантеевке Пушкинского округа и проспекте Мира во Фрязине.

В министерстве отметили, что дорожники еженедельно обследуют региональную сеть для поддержания инфраструктуры, влияющей на безопасность движения, в нормативном состоянии. Внимание уделяется освещению, светофорам, дорожным знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.