Дорожники отремонтировали остановочные павильоны в восьми округах Подмосковья

Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта дорожники отремонтировали остановки, расположенные на городских улицах: ул. Мира и Олимпийском проспекте в Мытищах, Носовихинском шоссе в мкр. Керамик в Балашихе, проспекте Победы в Ступине.

Также восстановили павильоны на ул. Газовиков в поселке развилка Ленинского округа, на ул. Станционной в поселке городского типа Нахабино округа Красногорск, на Пятницком шоссе в деревне Брехово округа Химки и на дорогах в деревне Кутузово округа Домодедово и микрорайона № 1 поселка городского типа Поварово округа Солнечногорск.

Ремонтные работы элементов инфраструктуры на региональных дорогах Московской области проводятся регулярно. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют нормативному состоянию остановочных пунктов, знаков, ограждений, линий освещения, светофорам и искусственным неровностям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.