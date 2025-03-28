Дорожники отремонтировали остановочные павильоны в семи округах Подмосковья

Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта дорожники отремонтировали остановки, расположенные на городских улицах: ул. Гагарина в Чехове, ул. Большой Серпуховской в Подольске и Разинском шоссе в Балашихе.

Также отремонтировали павильоны на ул. Пименовка в деревне Цибино г. о. Воскресенска, на ул. Институтской в посёлке городского типа Менделеево г. о. Солнечногорска и на дорогах в деревне Савельево г. о. Истра и селе Каменовка г. о. Коломна.

Ремонтные работы элементов инфраструктуры на региональных дорогах Московской области проводятся регулярно. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют нормативному состоянию остановочных пунктов, знаков, ограждений, линий освещения, светофорам и искусственным неровностям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.