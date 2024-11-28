Дорожники отремонтировали остановочные павильоны в 8 округах Подмосковья
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Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные остановочные павильоны на 8 региональных дорогах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта специалистами были оперативно приняты меры восстановлению остановок, расположенных в городах: на ул. Гагарина в Жуковском, в мкр. Павлино в Балашихе, на ул. Транспортной в Реутове, на ул. Батарейной в Лобне, на ул. Советской в Чехове.
Также остановочные павильоны отремонтировали на Пятницком шоссе в поселке Отрадное округа Красногорск, на дорогах в селе Кременье округа Ступино и в селе Мячково округа Коломна.
Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров, линий освещения и искусственных неровностей — тех элементов, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения.
Все работы контролируются с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.
«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.