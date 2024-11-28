Дорожники отремонтировали остановочные павильоны в 8 округах Подмосковья

Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта специалистами были оперативно приняты меры восстановлению остановок, расположенных в городах: на ул. Гагарина в Жуковском, в мкр. Павлино в Балашихе, на ул. Транспортной в Реутове, на ул. Батарейной в Лобне, на ул. Советской в Чехове.

Также остановочные павильоны отремонтировали на Пятницком шоссе в поселке Отрадное округа Красногорск, на дорогах в селе Кременье округа Ступино и в селе Мячково округа Коломна.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров, линий освещения и искусственных неровностей — тех элементов, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения.

Все работы контролируются с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.