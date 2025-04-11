Дорожники отремонтировали ограждения в 9 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных дорогах в девяти городских округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

Ограждения восстановили на городских улицах: ул. Туполева в Жуковском, ул. Советской Конституции в Ногинске, Новом бульваре в Долгопрудном, ул. Московской во Фрязине, ул. Высоковольтной в Дмитрове. Также ремонт ограждений провели на двух шоссе — Фряновском шоссе в Щелкове и Каширском шоссе в Домодедове.

Еще дорожники починили ограждения на дорогах в деревне Детково г. о. Чехов и в селе Чулки-Соколово г. о. Зарайск.

В ведомстве отметили, что обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. При необходимости специалисты «Мосавтодора» проводят их ремонт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.