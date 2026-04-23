Дорожники отремонтировали ограждения в 10 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных дорогах в десяти округах Подмосковья. Работы провели по итогам обследования дорожной сети, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ограждения восстановили на ряде городских дорог: на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка в Балашихе, на улице Томилинской в Дзержинском, Олимпийском проспекте в Мытищах, улице Академика Янгеля в Красноармейске, улице Бородинской в Можайске, улице Кирова в Лосино-Петровском, улице Жуковского в Луховицах, улице 3-го Интернационала в Коломне и 1-й Московской улице в Серпухове.

В Серпухове также починили ограждения на улице Пролетарской в деревне Ивановское. Кроме того, барьерное ограждение восстановили на 80-м километре Каширского шоссе в Ступине.

В министерстве отметили, что пешеходные ограждения устанавливают на участках с риском выхода людей на проезжую часть. Тросовые конструкции применяют для разделения транспортных потоков, а барьерные — для снижения вероятности съезда автомобилей с дороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.