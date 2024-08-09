Дорожники отремонтировали ограждения на 8 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» восстановили поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных дорогах в 8 округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ремонтные работы провели на Лихачевском проспекте в Долгопрудном, Туполевском шоссе в Жуковском, Волковском шоссе в Мытищах, ул. Полосухина в Можайске, Красногвардейском бульваре в Подольске. Также ограждения отремонтировали в малых населенных пунктах: на ул. Шоссейной в д. Старые Псарьки Богородского округа, на ул. Гаршина в р. п. Томилино г. о. Люберцы и на ул. Теремецкой в д. Ивановское г. о. Ступино.

Пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют состоянию дорожных знаков и светофоров, линий освещения и ограждений — всех элементов, которые влияют на безопасность дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.