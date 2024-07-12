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Дорожники отремонтировали девять светофоров на региональных дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» в ходе обследования региональных дорог восстановили работоспособность 9 светофорных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы проведены по следующим адресам: ул. 1 Мая в Егорьевске, Лихачевское шоссе в Долгопрудном, Монинское шоссе в СНТ «Здоровье» Лосино-Петровского округа, ул. Центральная в с. Кудиново Богородского округа, ул. Урицкого в Зарайске, ул. Пристанционная в Ступине, 46-й км Каширского шоссе в Домодедове, ул. Заречная в Щелкове и проспект Красной Армии в Сергиевом Посаде.

Неработающий светофор может повысить риск ДТП, поэтому специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят обследование дорог и обращают особое внимание на элементы безопасности дорожного движения: светофоры, ограждения, линии дорожного освещения и знаки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.