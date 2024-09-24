Дорожники отремонтировали 9 светофоров на региональных дорогах Подмосковья

Работоспособность дорожных светофоров восстановили по следующим адресам: на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка г. Балашиха, ул. Ленина в микрорайоне Москвич г. Лобня, ул. Калининградской в г. Королев, Старошереметьевском шоссе в г. Химки, Новом бульваре в г. Долгопрудный, Осташковском шоссе в СНТ Эра г. о. Мытищи и на дороге у д. Кузнецово Раменского округа.

Неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров отремонтировали на ул. Станционной в микрорайоне Болшево г. Королев и на Быковском шоссе в р. п. Малаховка г. о. Люберцы. Из-за неработающей кнопки светофор не переключался в режим «зеленого» света для пешеходов.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.