Дорожники отремонтировали 11 дорог в Балашихе Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели летние работы по содержанию на 11 региональных дорогах в городском округе Балашиха. Дорожники устранили ямы, восстановили освещение и светофорные объекты, а также привели в порядок придорожные полосы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В микрорайоне Железнодорожный на улице Советской отремонтировали ограждения, а на улице Юбилейной восстановили работу линии освещения. Ямы и дефекты покрытия устранили на Леоновском, Косинском, Новомилетском и Вишняковском шоссе.

В микрорайоне Салтыковка и деревне Черное на Носовихинском шоссе, а также в микрорайоне Никольско-Архангельский на Вишняковском шоссе специалисты опилили ветви деревьев. В микрорайоне Кучино на проспекте Жуковского провели покос травы.

Кроме того, дорожники привели в нормативное состояние знаки на Новомилетском шоссе и в микрорайоне Купавна на улице Шоссейной, отремонтировали светофор на улице Карбышева и восстановили освещение на Разинском шоссе в Салтыковке.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.