Дорожники откроют часть Заводской улицы в Долгопрудном до 20 октября

Застройщик микрорайона «Бригантина» строит дорогу на Заводской улице в Долгопрудном. Правую часть планируют открыть до 20 октября 2026 года, а работы на левой завершить весной 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Застройщик микрорайона «Бригантина» строит дорогу на Заводской улице от дома 1 до дома 14 в рамках договора комплексного развития территории. Сейчас работы идут на новой, правой стороне дороги. По словам заместителя главы Долгопрудного по ЖКХ и благоустройству Леонида Степанова, дорожники частично подготовили основание, перенесли необходимые инженерные коммуникации и приступили к укладке и трамбовке песчано-гравийной смеси.

«По плану, асфальт здесь появится до 20 октября, и правая часть будет введена в эксплуатацию, после чего дорожники перейдут к ремонту левой части. Здесь работы завершатся весной 2027 года», — добавил Леонид Степанов.

После завершения работ проезжая часть станет четырехполосной. Тротуары расширят до 2,5 м, чтобы пешеходы могли свободно двигаться в обе стороны, а коммунальная техника — очищать их от наледи и загрязнений. Также обустроят въезды во дворы, пешеходные переходы, ограждения и понижения для маломобильных людей.

Обновленная Заводская улица станет частью модернизируемой уличной сети микрорайона. Она поможет перераспределить транспортные потоки и обеспечит подъезд к школе, другим социальным объектам и жилым домам.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.