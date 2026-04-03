Дорожники очистили объекты в девяти округах Подмосковья

Дорожные службы за минувшую неделю убрали вандальные надписи и незаконную рекламу на региональных дорогах в девяти округах Подмосковья. Работы провели на знаках и автобусных павильонах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора регулярно обследуют региональную сеть и приводят в порядок объекты дорожной инфраструктуры. За прошедшую неделю они очистили дорожные знаки и остановочные павильоны от граффити и несанкционированных объявлений.

От вандальных надписей освободили знаки на проспекте Кирова в Коломне, а также павильоны на улице Карла Маркса в поселке Красково городского округа Люберцы, на улице Коммунистической в Можайске и на улице Мира в Красногорске.

Рекламные объявления сняли со знаков на улице Гагарина в Жуковском. Кроме того, очистили автобусные павильоны на улицах Полевой и Московской во Фрязине, в деревнях Граворново, Духанино, Никольское и поселке Октябрьский муниципального округа Истра, в селе Софьино Раменского округа, а также на улице Ленина в селе Кудиново и в деревне Старые Псарьки Богородского округа.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.