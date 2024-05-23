сегодня в 12:20

Дорожники начали укладывать асфальт на тротуаре по ул Говорова в Одинцове

На тротуаре по улице Говорова в Одинцовском округе начали укладывать асфальт. За один день рабочие укладывают около 4,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Специальный асфальтоукладчик кладет на поверхность будущего тротуара горячий асфальт и выравнивает его по краям. Затем по нему проходит виброплита, а на последнем этапе, когда асфальт уже начал остывать — за дело принимается каток, формируя ровное покрытие.

Параллельно они продолжают фрезеровку верхнего слоя дороги — осталось сделать еще 10 тыс. кв. метров полотна.

Весь ремонт дороги от улицы Говорова до «Княжичей» дорожники планируют завершить к 20 июня.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.