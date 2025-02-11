Дорожники меняют настил на Голутвинском мосту в Коломне

Для безопасного передвижения пешеходов специалисты «Мосавтодора» проводят замену деревянного настила на Голутвинском наплавном мосту в Коломне, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Сейчас движение по мосту приостановлено. Специалисты начали демонтаж более 480 кв. метров старого покрытия.

Полностью завершить ремонтные работы планируется до 31 марта 2025 года.

Наплавной мост протяженностью больше 137 м является важным звеном дорожной инфраструктуры в Коломне и обеспечивает пешеходное сообщение между окружным центром и селами Сергиевское и Пестриково, а также поселком Сергиевский.

На время ремонта Голутвинского моста жители могут пользоваться Митяевским мостом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.



Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.