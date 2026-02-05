Дорожная загруженность в Подмосковье утром 5 февраля составила 5 баллов

сегодня в 13:08

Загруженность дорог в Московской области утром 5 февраля составила 5 баллов, что почти на 33% ниже среднего уровня прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 5 февраля на дорогах Московской области находилось около 811 тысяч автомобилей. Это на 33% меньше, чем в среднем за прошлый месяц. Загруженность оценивается в 5 баллов.

Основные затруднения движения зафиксированы в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Каширском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует водителям увеличивать дистанцию, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон за рулем. Особое внимание следует уделять проезду пешеходных переходов и пропуску пешеходов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.