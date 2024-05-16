Дорожная обстановка в Московской области вечером 16 мая

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Пробки в 7 баллов образовались на дорогах вечером 16 мая в Подмосковье

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Водителям следует быть внимательными при перестроениях, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.