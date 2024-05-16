Дорожная обстановка в Московской области вечером 16 мая
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В четверг вечером, 16 мая, загруженность дорог Московской области составляет 7 баллов, передает пресс-служба Минтранса региона.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.
Водителям следует быть внимательными при перестроениях, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.
«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.