Дорожная обстановка в Московской области утром 11 февраля

В среду утром, 11 февраля, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, на дорогах региона зафиксировано более 795 тыс. автомобилей, что на 24,2% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья напоминает о том, что нужно быть предельно внимательными за рулем: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.