Дороги в Одинцовском округе будут убирать свыше 70 единиц техники зимой

В Одинцовском округе продолжается подготовка к зимнему содержанию муниципальных дорог общего пользования. Темпы подготовки оценили на еженедельном совещании главы. По прогнозам синоптиков, предстоящая зима будет снежной, а устойчивые заморозки в регионе начнутся 18 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель директора МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей Милюков напомнил, что протяженность дорог общего пользования, закрепленных за округом, составляет 671 км. «В зимней уборке дорог будут задействованы 73 единицы техники. В том числе — 27 комбинированных дорожных машин, 3 грейдера и 45 тракторов МТЗ и 47 средств малой механизации. Также к работам планируется привлекать 110 дорожных рабочих», — сказал Сергей Милюков.

Во время снегопадов подрядные организации должны проводить не менее 1 цикла обработки асфальтобетонных дорог противогололедными материалами. Также обязательно выполнять не менее 1 цикла очистки дорожного покрытия от снега, очистки и обработки ПГМ тротуаров.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов подчеркнул необходимость провести в ближайшие дни совещание с участием всех подрядчиков, которым предстоит обслуживать дороги зимой. Аналитическую справку к этой встрече подготовит МЦУР.

«Зачастую большая дорожная техника отваливает снег на обочины, тротуары, подходы к остановкам и сами остановки. Это усложняет работу средств малой механизации и ручную уборку, из-за чего сложнее укладываться в нормативы. — отметил Андрей Иванов. — Наша задача — выстроить взаимоотношения с подрядными организациями таким образом, чтобы каждая подобная деталь была учтена и прописана в контрактах».

Качество работ дорожников контролируется в двух системах — РНИС и СКПДИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.