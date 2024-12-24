Дороги Подмосковья во вторник вечером загружены на 7 баллов

Во вторник вечером загруженность дорог Московского региона составляет 7 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Варшавском, Симферопольском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными в связи с возможными осадками и гололедицей, а также аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.