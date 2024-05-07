сегодня в 20:56

Дороги Подмосковья во вторник вечером загружены на 6 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском, Мякининском, Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

В связи с усилением ветра и возможными осадками в виде мокрого снега на дорогах возможна гололедица. Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.