Дороги Подмосковья во вторник вечером загружены на 6 баллов
Во вторник вечером загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском, Мякининском, Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.
В связи с усилением ветра и возможными осадками в виде мокрого снега на дорогах возможна гололедица. Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.
Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.