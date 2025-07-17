Глава Павловского Посада Денис Семенов провел объезд в городе Электрогорск

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов посетил Электрогорск с рабочим объездом, чтобы лично проконтролировать состояние территорий и обсудить ключевые вопросы благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Одной из главных тем стала концепция создания Аллеи Героев на городском кладбище. В ходе визита был определен подрядчик, представлена визуализация проекта, но для окончательного утверждения продолжается детальная проработка нюансов. Совместно с коллегами Глава обсудил вопросы переноса опор и согласовал место для установки монумента.

Особое внимание уделено подготовке к встрече, запланированной на 11 августа. На мероприятие приглашен архитектор Владимир, который представит эскизы монументов. Также участие примут семьи погибших участников СВО, чье мнение станет важным ориентиром для возможной корректировки проекта.

В рамках объезда Денис Семенов дал поручения по уборке поросли, проведению окоса и ликвидации мусора на дорогах, придомовых территориях и в общественных пространствах.

Завершился объезд в городском парке Электрогорска, где сейчас активно ремонтируют пешеходные дорожки. Работы планируется завершить до 1 августа. Глава поручил усилить усилия по приведению парка в порядок: провести откос травы, очистить брусчатку от сорняков. Все это необходимо для качественной подготовки к празднованию Дня города, который пройдет в середине августа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.