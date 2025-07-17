Ехали на бронетехнике: 3 спасенных котов из зоны СВО приняли в Театр Куклачева

В Театр кошек Куклачева в столице приняли трех новых питомцев, животных спасли с территорий возле зоны СВО, сообщается на сайте mos.ru .

Их спасли российские бойцы и волонтеры, они дали животным второй шанс на жизнь. Котов вывезли в Москву из районов под Курском и ДНР, отправляли их с гумпомощью, в коробках и на бронетехнике.

«Благодаря совместным усилиям фронтовые кошки получили не только крышу над головой, но и возможность стать частью чего-то большего», — сказал артист Дмитрий Куклачев.

Сначала кошки пройдут карантин и адаптацию. Потом они начнут заниматься, и специалисты определят, кто из них проявит способности к цирковому искусству.

Два года назад Дмитрий Куклачев впервые приехал в освобожденный ВС РФ Мариуполь. Потом он еще побывал в Донецке, Херсонской области и других населенных пункта новых регионов страны. С 2023 года артист выступает на передовой, но без участия животных. Своими выступлениями он хочет поддержать бойцов, возвращающихся после выполнения боевых заданий.