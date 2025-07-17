Загруженность дорог Подмосковья в четверг вечером составляет 5 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются на Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Ленинградском, Дмитровском и Горьковском шоссе.

Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения строго соблюдать ПДД. При возникновении чрезвычайной ситуации, поломки или ДТП следует незамедлительно позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.

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