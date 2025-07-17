Аграрное предприятие в Озерах посетил для обмена опытом посол Гамбии в России

Аграрное предприятие в Озерах стало площадкой международного диалога о будущем сельского хозяйства. На АО «Озеры» в городском округе Коломна побывал чрезвычайный и полномочный посол Республики Гамбия в РФ господин Ибрайма Сисей. Визит был направлен на развитие международного сотрудничества в сфере агропрома, сообщает пресс-служба администрации Коломны.

«Гамбия рассматривает российский опыт как стратегически важный для модернизации сельского хозяйства. И именно предприятие «Озеры» было выбрано как пример устойчивой инновационной модели агробизнеса», — рассказали озерские аграрии.

Высокого гостя интересовали многие аспекты: выращиваемые озерчанами собственные сорта и испытанные гибриды, системы орошения, современные мощности хранения и переработки, а также кадровая политика и подготовка молодых специалистов. Делегация изучила производственные процессы, технику, работу хранилищ.

По итогам визита достигнута договоренность продолжить экспертный диалог и проработать форматы долгосрочного сотрудничества — от трансфера технологий до совместных образовательных инициатив.

АО «Озеры» специализируется на выращивании картофеля и овощей на площади более 7 000 га, а также является крупным оптово-розничным торговым предприятием. В хозяйстве создана сеть хранилищ, которая позволяет реализовывать продукцию с момента закладки и до мая следующего года. Также на предприятии выпускают картофельные чипсы — для них был выведен специальный сорт картофеля с особыми вкусовыми качествами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

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