В Клину многодетные семьи бесплатно обеспечивают дымовыми извещателями

Окружное управление социального развития совместно с МЧС бесплатно обеспечивает дымовыми датчиками многодетные семьи и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Устройства привозят на дом, даже в самые удаленные уголки округа. На днях выезд был в деревню Слобода округа Клин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Автономный дымовой пожарный извещатель — эффективное устройство по предупреждению гибели людей на пожарах. Небольшой датчик реагирует даже на небольшое задымление и способен громким сигналом разбудить крепко спящего человека. Такими датчиками социально незащищенные слои населения обеспечивают бесплатно в обязательном порядке.

На каждую комнату полагается по датчику. Извещатели рассчитаны на круглосуточную непрерывную работу, питаются от батарейки, которой хватает на пару лет.

«Хочу сказать огромное спасибо работникам социальной защиты за то, что заботятся о безопасности многодетных семей и бесплатно устанавливают вот такие помощники», — поделилась многодетная мама Ирина.

В ее семье четверо детей. Старший сын — Костя быстро разобрался с устройством, понял, как менять батарейку при необходимости.

Программа по обеспечению автономными дымовыми извещателями действует уже более 5 лет. Также при необходимости датчики меняют. В этом году новыми устройствами обеспечат более 30 семей в округе Клин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.