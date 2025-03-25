Дороги Подмосковья во вторник вечером загружены на 6 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Новорижском, Боровском, Можайском, Рублёво-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.