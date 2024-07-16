сегодня в 19:56

Дороги Подмосковья во вторник вечером загружены на 5 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Дмитровском и Можайском шоссе.

Водителям рекомендуют строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге советуют звонить в «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.