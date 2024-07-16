Дороги Подмосковья во вторник вечером загружены на 5 баллов
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Во вторник вечером загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Дмитровском и Можайском шоссе.
Водителям рекомендуют строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге советуют звонить в «112».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.
Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.