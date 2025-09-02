Дороги Подмосковья во вторник вечером загружены на 5 баллов
Фото - © Вечерние пробки в Москве/Медиасток.рф
Во вторник вечером загруженность дорог Московского региона составляет 5 баллов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Призываем водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.
«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.