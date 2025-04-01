Дороги Подмосковья во вторник вечером загружены на 5 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Волковском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе.

Водителей в связи с возможными осадками просят быть предельно внимательными, не совершать резких маневров, водить плавно, заблаговременно снижать скорость перед переходами и местами притяжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.