Дороги Подмосковья во вторник вечером загружены на 5 баллов
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Во вторник вечером загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Новорижском, Дмитровском, Ярославском, Рублево-Успенском, Носовихинском, Щелковском, Пятницком, Каширском, Варшавском, Минском, Волоколамском, Можайском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.
Автомобилистов призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.
Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.