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Дороги Подмосковья во вторник вечером загружены на 5 баллов

Во вторник вечером загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Новорижском, Дмитровском, Ярославском, Рублево-Успенском, Носовихинском, Щелковском, Пятницком, Каширском, Варшавском, Минском, Волоколамском, Можайском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

Автомобилистов призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.