Дороги Подмосковья во вторник вечером загружены на 4 балла
Во вторник вечером загруженность дорог Московской области составляет 4 балла, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Новорижском, Новорязанском, Рублево-Успенском, Пятницком и Волоколамском шоссе.
Водителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.