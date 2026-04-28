Дороги Подмосковья во вторник утром загружены на 4 балла

Загруженность дорог Московской области во вторник утром оценивается в 4 балла. Основные затруднения движения зафиксированы на ряде федеральных и региональных трасс, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Во вторник утром затруднения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения. В связи с осадками автомобилистам рекомендуют придерживаться скоростного режима и безопасной дистанции, избегать резких маневров и торможений, а также быть особенно внимательными вблизи мест притяжения жителей.

Актуальная информация о ситуации на дорогах и работе транспорта Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.