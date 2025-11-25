Дороги Подмосковья во вторник утром были загружены на 5 баллов

Во вторник утром загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 4,5% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов.

Автомобилистов призывают не выезжать на летней резине, не отвлекаться на телефон за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.