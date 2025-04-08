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Дороги Подмосковья во вторник утром были загружены на 4 балла

Во вторник утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 842 тыс. автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Щелковском, Каширском, Минском, Рублево-Успенском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон».

Автомобилистов призывают быть внимательными в связи со снегом и возможной гололедицей, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.