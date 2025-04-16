Дороги Подмосковья в среду вечером загружены на 8 баллов

В среду вечером загруженность дорог Московской области составляет 8 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Боровском, Киевском, Симферопольском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Горьковском, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Жителей и гостей региона призывают быть аккуратными в связи с возможными осадками. Их просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.