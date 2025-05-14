Дороги Подмосковья в среду вечером загружены на 6 баллов

Вечером в среду загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Волковском, Носовихинском, Щелковском, Новорижском, Можайском, Новорязанском, Боровском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском шоссе.

Водителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.