Дороги Подмосковья в среду вечером загружены на 3 балла
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В среду вечером загруженность дорог Московской области составляет 3 балла, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Носовихинском, Пятницком и Каширском шоссе.
Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.