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Дороги Подмосковья в среду утром загружены на 5 баллов

В среду утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На автодорогах региона зафиксирован 1 млн автомобилей, что на 2,5% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Косинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.