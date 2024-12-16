сегодня в 19:32

Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 6 баллов

В понедельник вечером загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Ярославском, Носовихинском, Дмитровском, Щелковском, Новорижском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.