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Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 4 балла

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Осташковском, Дмитровском, Щелковском, Горьковском, Носовихинском, Егорьевском, Новорязанском, Лыткаринском, Каширском, Варшавском, Калужском, Новорижском, Волоколамском, Боровском, Минском и Рублево-Успенском шоссе.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

В связи с ухудшение погодных условий водителям рекомендуют не парковаться и не стоять у шатких конструкций и под деревьями, по возможности минимизировать поездки на личном транспорте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.