сегодня в 20:36

Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 4 балла

В понедельник вечером загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Новорижском, Новорязанском, Рублёво-Успенском и Пятницком шоссе.

Водителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.