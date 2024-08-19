Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 4 балла
В понедельник вечером загруженность дорог Московской области составляет 4 балла, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Рублево-Успенском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе.
Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.
Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.