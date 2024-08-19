сегодня в 18:18

Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 4 балла

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Рублево-Успенском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.