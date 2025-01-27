Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 3 балла

В понедельник вечером загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пожалуйста, заранее снижайте скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.