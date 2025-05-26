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Дороги Подмосковья в понедельник утром были загружены на 5 баллов

В понедельник утром, 26 мая, загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На автомобильных дорогах области зафиксировано свыше 1 млн автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах и также соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.