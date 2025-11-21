сегодня в 20:54

Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 6 баллов

В пятницу вечером загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения в сторону области наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком и Ленинградском шоссе, а также на съездах с МКАД.

Сегодня вечером в Московском регионе местами возможна гололедица, туман, а ночью местами — мокрый снег и дождь.

Минтранс Подмосковья еще раз напоминает водителям об опасности езды на летней резине — не выезжайте на летней резине. Будьте предельно внимательны на поворотах, мостах, съездах и эстакадах, не совершайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим и заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.