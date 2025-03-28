Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 5 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Волковском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублёво-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе.

Водителей призывают не совершать резких маневров, водить плавно, заблаговременно снижать скорость перед переходами и местами притяжения.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.