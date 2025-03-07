Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 5 баллов
Вечером в пятницу загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на МКАДе и съездах с него, а также и в центрах подмосковных городов, на Ленинградском, Ярославском, Каширском, Горьковском, Новорижском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.
В ведомстве призвали водители быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
До 9 марта Госавтоинспекция Подмосковья проводить массовые проверки водителей на трезвость.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.