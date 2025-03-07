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Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 5 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются на МКАДе и съездах с него, а также и в центрах подмосковных городов, на Ленинградском, Ярославском, Каширском, Горьковском, Новорижском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

В ведомстве призвали водители быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

До 9 марта Госавтоинспекция Подмосковья проводить массовые проверки водителей на трезвость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.