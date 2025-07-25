Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 5 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Впереди выходные, и Минтранс Подмосковья призывает автолюбителей провести свой досуг трезво, если в планах — сесть за руль. А если выпили, то за руль не садитесь! Не подвергайте себя и других опасности.

До 10 августа Госавтоинспекция проводит социальный раунд «Трезвый водитель» по всему региону — это не только профилактическая работа, но и массовые проверки на трезвость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.

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