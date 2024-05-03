сегодня в 19:21

Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 4 балла

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.