Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 4 балла
В пятницу вечером загруженность дорог Московской области составляет 4 балла, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.
Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.